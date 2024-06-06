The Hill :Чи будуть оцінені через 80 років американські дії у російсько-українській війні?

Експерти запитують, чи не доведеться про це думати репресовані українці навколо пам'ятників "путіну-визволителю"?

На тлі урочистостей до 80-річниці висадки союзних військ у Номандії (D-Day), яка стала переломною подією у Другій світовій війні, експерти у США задаються питанням, як будуть оцінені через 80 років американські рішення щодо російсько-української війни.

Про це пишуть у колонці для The Hill оглядач Марк Тот та полковник (у відставці) Джонатан Світ, який 30 років служив офіцером військової розвідки і очолював відділ розвідувальних операцій Європейського командування Збройних сил США з 2012 по 2014 рік.

«Зараз історія знову знайшла нас. Ми стоїмо перед подібною точкою злому в Україні, країнах Близького Сходу, Індо-Тихоокеанського регіону та Африки на південь від Сахари. Настала наша черга зберегти і захистити для майбутніх поколінь те, що було забезпечено для нас на пляжах Нормандії 80 років тому. Настав час платити за це вперед».

Вони вважають, що російський диктатор владімір путін сповнений рішучості «знищити західну свободу – або саму суть американської свободи, за збереження якої боролися наші найкращі та найдостойніші з моменту заснування нашої країни 4 липня 1776 року».

"Отже, це дійсно наша війна і боротьба нашого часу… і настав час ухвалювати рішення. Чи ухиляємося ми від поставленого завдання? Чи ми на словах сповідуємо демократію, але відмовляємося від боротьби? Чи ми ставимо умови і чи даємо можливість Україні виграти цю війну з росією?" – ставлять питання Тот і Світ.

Експерти вважають, що віддавати ініціативу росії – це програшна стратегія.

"Ми досягли критичного моменту у цій війні, коли Київ потребує певних змін. Запізнілий дозвіл президента Байдена на використання деяких видів озброєнь американського виробництва проти військових цілей у росії та під Харковом – це лише початок. Але постійні обмеження, які Вашингтон наклав на Україну, незабаром зведуть нанівець нещодавні українські здобутки на полі бою, оскільки кремль реагує і пристосовується, щоб скористатися значними і часто невиправданими заборонами Білого дому – наприклад, проти використання ATACMS на території росії взагалі", – зазначають автори.

Тот і Світ нагадують, що все, про що просить Київ, – це надати зброю і боєприпаси, припинити мікроменеджмент війни з Вашингтона, «зняти наручники» та зняти всі «божевільні обмеження Білого дому».

"Через вісімдесят років у Києві, Бахмуті та Харкові зберуться майбутні покоління європейців. Чи заслужили ми їхню повагу? Чи вони зберуться, як репресований народ, навколо пам'ятників «путіну-визволителю»? Якщо ми, як країна, дійсно поважаємо те, що заповіли нам люди D-Day, то настав час нам, американцям, «заслужити це» і забезпечити перемогу України у війні проти путіна", – резюмуть Тот і Світ.