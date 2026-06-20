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The Hill: путін втрачає авторитет серед союзників через нездатність захистити власний тил

20 червня 2026, 19:11
The Hill: путін втрачає авторитет серед союзників через нездатність захистити власний тил
з вільних джерел
Навіть лукашенко відчуває слабкість москви.

путін почав втрачати авторитет серед найближчих союзників, які бачать нездатність росії не лише здобувати перемоги на фронті, а й захистити власний тил від українських ударів.

Про це у колонці для The Hill пишуть колишній офіцер військової розвідки США Джонатан Світ та експерт з нацбезпеки Марк Тот.

Автори зазначають, що останні тижні стали особливо невдалими для російського керівництва: втрати армії продовжують зростати, а Україна посилює тиск на окупований Крим. Колишній командувач Центрального командування США Девід Петреус зазначив: "Україна, можливо, зможе ізолювати лінію фронту, а також Крим... Надзвичайно вражаюче".

Окрему увагу автори приділяють атакам дронів по території росії. Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 2026 року безпілотники завдали ударів по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі та військово-морській базі в Кронштадті, що стало серйозним репутаційним ударом для кремля. Невдовзі після цього українські дрони знову прорвали ППО та атакували московський НПЗ компанії "Газпром нафта" – Зеленський назвав це "справедливою відповіддю на російські удари та затягування війни кремлем".

На цьому тлі дедалі обережнішу позицію демонструє Олександр лукашенко: попри заяви про збереження військового співробітництва з москвою, він опирається відправці білоруських військ проти України та публічно визнав вразливість своєї країни перед реакцією Києва.

"Навіть лукашенко відчуває, що його сюзерен у біді. путін більше не здатен захистити власне небо, і він не стане на захист своїх союзників. Він пройшов шлях від демонстрації сили та могутності до того, щоб стати дідусем, який ховається у своєму бункері", – резюмують автори публікації.

війнаОлександр ЛукашенкоВладімір ПутінНПЗ

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