The Hill: путін втрачає авторитет серед союзників через нездатність захистити власний тил

Навіть лукашенко відчуває слабкість москви.

путін почав втрачати авторитет серед найближчих союзників, які бачать нездатність росії не лише здобувати перемоги на фронті, а й захистити власний тил від українських ударів.

Про це у колонці для The Hill пишуть колишній офіцер військової розвідки США Джонатан Світ та експерт з нацбезпеки Марк Тот.

Автори зазначають, що останні тижні стали особливо невдалими для російського керівництва: втрати армії продовжують зростати, а Україна посилює тиск на окупований Крим. Колишній командувач Центрального командування США Девід Петреус зазначив: "Україна, можливо, зможе ізолювати лінію фронту, а також Крим... Надзвичайно вражаюче".

Окрему увагу автори приділяють атакам дронів по території росії. Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 2026 року безпілотники завдали ударів по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі та військово-морській базі в Кронштадті, що стало серйозним репутаційним ударом для кремля. Невдовзі після цього українські дрони знову прорвали ППО та атакували московський НПЗ компанії "Газпром нафта" – Зеленський назвав це "справедливою відповіддю на російські удари та затягування війни кремлем".

На цьому тлі дедалі обережнішу позицію демонструє Олександр лукашенко: попри заяви про збереження військового співробітництва з москвою, він опирається відправці білоруських військ проти України та публічно визнав вразливість своєї країни перед реакцією Києва.

"Навіть лукашенко відчуває, що його сюзерен у біді. путін більше не здатен захистити власне небо, і він не стане на захист своїх союзників. Він пройшов шлях від демонстрації сили та могутності до того, щоб стати дідусем, який ховається у своєму бункері", – резюмують автори публікації.