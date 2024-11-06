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The New York Times оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%

06 листопада 2024, 08:14
The New York Times оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%
Фото: Главком
Показник може ще змінитися.

Наразі Трамп набирає 214 голосів виборників, Гарріс - 179. Для перемоги потрібно 270. 

Про це йдеться в публікації газети NYT.

В більшості штатів виборчі дільниці вже закрилися, навіть в семи штатах, які "коливалися". 

Наразі Трамп лідирує в п'яти штатах, що "коливаються" крім Мічигану. 

Станом на зараз за Гарріс проголосували 42,5 мільйона виборців (46,3%), за Дональда Трампа - 48,2 мільйона (52,5%).

 
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