The New York Times оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%

Показник може ще змінитися.

Наразі Трамп набирає 214 голосів виборників, Гарріс - 179. Для перемоги потрібно 270.

Про це йдеться в публікації газети NYT.

В більшості штатів виборчі дільниці вже закрилися, навіть в семи штатах, які "коливалися".

Наразі Трамп лідирує в п'яти штатах, що "коливаються" крім Мічигану.

Станом на зараз за Гарріс проголосували 42,5 мільйона виборців (46,3%), за Дональда Трампа - 48,2 мільйона (52,5%).