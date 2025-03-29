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ПОЛІТИКА

The Telegraph: росія кидає поранених у бій, щоб зміцнити позиції перед мирними переговорами

29 березня 2025, 11:56
The Telegraph: росія кидає поранених у бій, щоб зміцнити позиції перед мирними переговорами
Фото: з вільного доступу
путін утилізує поранених, кидаючи їх в останній бій перед жорсткими переговорами в сталінському стилі.

Щоб захопити якомога більше територій до початку гіпотетичних мирних перемовин, росіяни кидають у бій поранених.

Про це в авторській статті для The Telegraph повідомив колишній офіцер британського спецпідрозділу SAS, військовий оглядач Тім Коллінз. Тут він посилається на розмови з деякими українськими солдатами, які минулого тижня відвідали Сполучене Королівство під час лекційного туру.

Вони розповіли йому, що розпочинають атаки поранені, деякі - на милицях. Їх штовхають вперед, щоб викликати український вогонь, перш ніж головні сили кинуться вперед у відчайдушний штурм.  

На думку Коллінза, і українці, і росіяни визнають близький кінець бойових дій. Відтак обидві сторони намагаються завоювати якомога сильніші переговорні позиції.

ЗСУ для цього використовують дорогоцінне обладнання, надіслане із Заходу, а путін утилізує поранених, кидаючи їх в останній бій перед жорсткими переговорами в сталінському стилі.

"Для путіна боєприпаси коштують грошей, а мертві нічого не коштують", - резюмує британський полковник у відставці.

війнаВладімір Путінпереговоривійськовіпораненняперемир'я

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