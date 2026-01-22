The Telegraph: росія могла вперше застосувати переобладнані навчальні ракети для ударів по Україні

Вони створюють додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

росія, ймовірно, вперше використала списані навчальні ракети РM‑48У як ударне озброєння, переобладнавши їх для атак по Україні.

Про це повідомляє The Telegraph, зазначаючи, що така тактика є частиною нової стратегії Москви, спрямованої на виснаження української протиповітряної оборони.

За даними видання, Україна змушена перехоплювати так звані «зомбі-ракети» за допомогою дорогих систем ППО, витрачаючи обмежені та коштовні ресурси. Це дозволяє росії посилювати інтенсивність ударів із мінімальними власними витратами.

Ракета РM‑48У зазвичай використовується як навчальна ціль для систем протиповітряної оборони С‑300 і С‑400. Вона є модернізованою версією ракет 5В55 або 48Н6, які вичерпали свій ресурс. Такі ракети легко адаптувати для інших завдань, зокрема для використання у ролі ракет класу «земля–земля».

Зазначається, що ракети типів 5В55 і 48Н6 можуть нести корисне навантаження масою від 133 до 180 кілограмів. Водночас наразі немає підтверджень, чи ракета РM‑48У, яка змогла прорвати українську ППО, мала повноцінну бойову частину, чи використовувалася як хибна ціль.

російський військовий експерт "Новой газеты Европа", який побажав залишитися анонімним, пояснив, що гіперзвукові цільові ракети РM‑48У створюють на базі списаних або зношених ракет класу "земля–повітря". Для цього використовують старі складські запаси, вносячи зміни до інерційної системи наведення або бойової частини.

Такий підхід дозволяє росії з мінімальними витратами отримувати ракети для навчання розрахунків ППО, а згодом — переобладнувати їх для ударів по наземних цілях. За словами експерта, вони можуть оснащуватися стандартною або модернізованою осколково-фугасною боєголовкою від ракет 5В55 чи 48Н6ДМ.

У The Telegraph зазначають, що через первинне призначення цих ракет їхня точність, імовірно, є низькою. Водночас вони створюють додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони та посилюють загальну інтенсивність атак по містах.

Професор військової стратегії та технологій Школи Герті в Берліні Мауро Гіллі наголосив, що росія вже давно використовує ракети‑перехоплювачі класу «земля–повітря» як наступальну зброю. За його словами, запущені по параболічній траєкторії, такі ракети здатні завдати шкоди навіть без застосування за прямим призначенням.

Водночас Гіллі застеріг від висновків, що застосування РM‑48У свідчить про нестачу в росії сучасного високоточного озброєння. На його думку, це радше вказує на готовність москви використовувати для ударів по Україні будь-яке наявне озброєння.