The Telegraph розкриває деталі про ключові пункти європейських пропозицій до "мирного плану" Трампа

Обмеження збройних сил та територіальні поступки лишаються на столі переговорів.

Стали відомі деякі деталі європейських зустрічних пропозицій до російсько-американського мирного плану. У них лишились пункти про обмеження збройних сил України та територіальні поступки.

Про це пише The Telegraph.

Зустрічні пропозиції містять, зокрема, наступні пункти:

Обмеження чисельності Збройних сил України у 800 тисяч людей у "мирний час";

Рішення про вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів блоку;

НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час;

Україна отримує "фінансову компенсацію", зокрема за рахунок російських активів, які залишаться замороженими, доки москва не відшкодує завдані Україні збитки;

Київ обіцяє не повертати окуповані території військовими засобами;

Переговори про територіальні обміни почнуться з "лінії зіткнення";

Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди;

Україна отримає гарантії безпеки від США, аналогічні статті 5 НАТО.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Київ має погодитись на американські умови до 27 листопада, натякаючи на можливе погіршення ситуації для України. Однак 22 листопада він уточнив, що проєкт угоди не є остаточним.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні визнав серйозність виклику, наголосивши, що Україна опинилася між необхідністю захищати свою гідність і ризиком зіпсувати стосунки з ключовим союзником. Він підтвердив, що 23 листопада у Женеві відбудуться переговори за участі України, ЄС та США.

Зеленський наголосив, що Київ відстоюватиме на зустрічі національні інтереси.

Водночас прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що москва “не бачила готовності України” долучитися до обговорення американського плану, попри активні дискусії на міжнародній арені.