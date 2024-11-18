The Telegraph: Як дозвіл Байдена вплине на плани кремля і Північної Кореї

Таке рішення Байдена може виявитися запізнілим.

Президент Джо Байден дав Україні дозвіл на використання ракет ATACMS проти цілей у Курській області, де російські та північнокорейські війська намагаються витіснити українських військових з укріплених позицій.

Привид повернення новообраного президента Дональда Трампа до Білого дому й обіцяного ним скорочення американської допомоги Україні із запізненням підштовхнув Байдена до рішучих дій

Про це пише Самуель Рамані, колумніст The Telegraph.

Колумніст вважає, що використання Україною цих ракет в Курській області надасть негайні переваги для її дедалі похмурішого становища на фронті. Він також стверджує, що розширення на використання Україною ракет ATACMS може утримати президента владіміра путіна від залучення додаткових північнокорейських військових у 2025 році. Це також може дозволити Україні завдавати більш регулярні удари по військовій базі "Халіно" в Курській області.

"Залишається незрозумілим, чи дозволять США Україні використовувати ракети ATACMS проти російських цілей, які знаходяться далі від лінії фронту. Хоча росія заздалегідь перемістила 90% літаків, які вона використовує для ударів планерними бомбами, подалі від радіусу дії ATACMS, 17 авіабаз і щонайменше 250 великих військових об'єктів залишаються в межах досяжності цих ракет", — пише Рамані.