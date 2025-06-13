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ПОЛІТИКА

The Times: Британія не брала участі в ударах по Ірану, але може посилити присутність

13 червня 2025, 13:47
The Times: Британія не брала участі в ударах по Ірану, але може посилити присутність
Ізраїль почав війну з Іраном.

Дві британські газети повідомили, що Британія наразі не надає військової підтримки Ізраїлю для захисту від удару Ірану у відповідь на нічні удари Ізраїлю 13 червня, але й не виключає такої можливості.

Газета The Times з посиланням на джерела в оборонному відомстві повідомила, що Велика Британія не брала участі в ізраїльських авіаударах по Ірану минулої ночі. Водночас міністр промисловості Сара Джонс не виключила участі Великої Британії в обороні Ізраїлю, якщо Іран випустить балістичні ракети, як це сталося в жовтні 2024 року.

А в газеті Sky News зазначили, що британські військові літаки наразі не беруть участі в обороні повітряного простору Ізраїлю, але це може змінитися залежно від розвитку ситуації.

"Додаткові сили можуть бути направлені на ключову базу Королівських ВПС на Кіпрі, де дислокуються винищувачі Typhoon", — пише Sky News.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав сторони проявити “стриманість, спокій і повернутися до дипломатії”

У жовтні 2024 року, коли Іран здійснив залповий пуск балістичних ракет по Ізраїлю, Велика Британія заявила, що два її винищувачі та літак-заправник брали участь у спробах запобігти подальшій ескалації, проте самі винищувачі не відкривали вогонь по цілях.

ІзраїльІранатакаБританія

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