The Times: Британія не брала участі в ударах по Ірану, але може посилити присутність

Ізраїль почав війну з Іраном.

Дві британські газети повідомили, що Британія наразі не надає військової підтримки Ізраїлю для захисту від удару Ірану у відповідь на нічні удари Ізраїлю 13 червня, але й не виключає такої можливості.

Газета The Times з посиланням на джерела в оборонному відомстві повідомила, що Велика Британія не брала участі в ізраїльських авіаударах по Ірану минулої ночі. Водночас міністр промисловості Сара Джонс не виключила участі Великої Британії в обороні Ізраїлю, якщо Іран випустить балістичні ракети, як це сталося в жовтні 2024 року.

А в газеті Sky News зазначили, що британські військові літаки наразі не беруть участі в обороні повітряного простору Ізраїлю, але це може змінитися залежно від розвитку ситуації.

"Додаткові сили можуть бути направлені на ключову базу Королівських ВПС на Кіпрі, де дислокуються винищувачі Typhoon", — пише Sky News.

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У жовтні 2024 року, коли Іран здійснив залповий пуск балістичних ракет по Ізраїлю, Велика Британія заявила, що два її винищувачі та літак-заправник брали участь у спробах запобігти подальшій ескалації, проте самі винищувачі не відкривали вогонь по цілях.