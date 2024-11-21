The Times: Чи можуть ракети Storm Shadow сповільнити наступ росії на Україну?

Цей розвиток подій змушує росію посилювати удари по Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі, у відповідь на нові виклики від Києва.

США та Велика Британія дозволили Україні використовувати далекобійні ракети для атак на цілі в росії. Це демонстрація зміни підходу до підтримки Києва в умовах затяжного конфлікту.

Про це пише The Times.

У вівторок Україна завдала удару по складу боєприпасів у Брянській області, використовуючи американські ракети ATACMS. Як пишуть ЗМІ, ракети влучили в склад зброї в Брянській області. Майже одночасно була застосована британська ракета Storm Shadow, що підтверджує зміну позиції Лондона щодо використання Києвом цієї зброї для ударів по російських цілях. Офіційного підтвердження від британського уряду не було, однак дальність і специфіка ударів вказують на те, що "уряд Великої Британії дотримувався зміни політики, прийнятої Вашингтоном".

ATACMS і Storm Shadow - це високоточна зброя, здатна вражати стратегічно важливі об’єкти ворога. Storm Shadow, наприклад, має дальність 250 км і оснащена боєголовкою вагою 450 кг. Її особливість - "вистрелив і забув", а також здатність проникати у захищені військові об’єкти.

Вона розроблена, щоб уражати цілі з підвищеною точністю, при цьому всі деталі цілі передаються в комп'ютер. Ракета може летіти на низькій висоті та має вбудовану технологію стелс, що ускладнює виявлення ворожими радарами. Storm Shadow може змінювати швидкість на полі бою. Але є нюанс, про який пише видання: "Однак ця ракета користується попитом серед союзників, а Україні надали лише обмежені поставки. Це може перешкодити очікуванням Києва завдати значної та тривалої шкоди ключовим військовим об'єктам у росії".

Попри обмежені поставки цієї зброї, її ефективність дозволяє Україні завдавати болючих ударів по ключових російських цілях, чого раніше було важко досягти. Storm Shadow може змінити ситуацію на полі бою завдяки своїй точності та здатності проникати через російську ППО.

Зміна політики сталася в умовах посилення бойових дій на сході України, а також на тлі ймовірного зменшення підтримки України після виборів у США. Україна розуміє, що має обмежений час для використання далекобійної зброї, адже уряд Києва знає, що в нього є два місяці, щоб максимально використати цю зброю далекої дії до прибуття Дональда Трампа в Білий дім у січні.

Уперше росія стикається з використанням настільки сучасної західної зброї на своїй території, що ускладнює завдання її протиповітряної оборони. Ефективність Storm Shadow і ATACMS ставить під загрозу сотні об’єктів, адже за оцінками, близько 245 потенційних військових цілей можуть бути в межах досяжності ATACMS і Storm Shadow.

Цей розвиток подій змушує росію посилювати удари по Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі, у відповідь на нові виклики від Києва.

Рішення США та Великої Британії дозволити використання далекобійної зброї стало важливим кроком у війні, надавши Україні нові інструменти для боротьби на тлі наступу рф на Донбасі та залучення військ КНДР до бойових дій у Курській області. Водночас цей крок створює серйозний виклик для російської оборони та підвищує ставки в конфлікті.