The Times назвало конкретні кроки, як Захід може допомогти Україні перемогти у війні

Україна має застосовувати зброя дальнього радіусу дії по всьому ланцюгу постачання російської армії, вважають у Times.

Журналісти відомого британського таблоїда The Times назвали чотири ключові напрямки, у якому повинні працювати союзники України задля перемоги у війні.

Про це йдеться на сайті видання.

Видання зазначає, що "по-перше, Захід повинен правильно представити свої військові витрати, зокрема не як дратівливе зазіхання на наш рівень життя, а як гідну колективну жертву, покликану зробити наші суспільства сильнішими і стійкішими".

По-друге, на думку британських кореспондентів, парламенти країн Європи повинні "піти на більший ризик, щоб зробити військову допомогу ефективнішою".

"Під час підготовки українських солдатів за стандартами НАТО їх часто навчають іншого виду війни, який не враховує гостру нестачу людей і боєприпасів в Україні, її культуру імпровізації", - вважають у The Times.

Третій крок - і Україні, і партнерам необхідно збільшити темп операцій. І четвертий - це використовувати слабкі місця у російському командування. Це "довгі, тендітні ланцюжки поставок, неефективне командування і кремлівські приховування".

Журналісти західного вважають, що Україна має застосовувати зброя дальнього радіусу дії по всьому ланцюгу постачання російської армії.