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The Times розповів скільки ракет ATACMS Україна має в запасі і скільки використала

20 листопада 2024, 08:17
The Times розповів скільки ракет ATACMS Україна має в запасі і скільки використала
джерело eadaily
Вчора ЗСУ запустили з десяток ракет - кремль стверджує, що п'ять ракет було збито.

Пентагон досі не надав жодних цифр, але вважається, що Збройні сили України наразі можуть мати до 50 далекобійних ракет ATACMS для ударів по території рф. 

Про це пише щоденна британська газета Times.

Журналісти пишуть, що Україна має достатньо пускових установок для запуску ракет, але в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території рф для атаки.

Система ракет ATACMS розроблена так, щоб перехитрити протиповітряну оборону завдяки своїй швидкості. 

ISW повідомляли, що ракети мають радіус дії понад 300 км, ATACMS може поставити під загрозу близько 245 російських військових об'єктів, від авіабаз до складів боєприпасів.

Вчора, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна має далекобійні можливості. 

За його словами, в України є далекобійні дрони і ракети власного виробництва. 

Зеленський заявив, що Україна має ракети ATACMS і буде їх застосовувати

"В України є далекобійні дрони власного виробництва, у нас уже є довгий Нептун, і не один. Тепер у нас є ATACMS. І ми все це використовуватимемо", - заявив президент.

 

atacmsвійна в Україніудари по рф

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