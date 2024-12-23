The Washington Post описує повільний рух Зеленського до переговорів про майбутнє України

Новий президент США і реалії бойових дій, схоже, штовхають Зеленського, який довго наполягав на боротьбі за кожен дюйм окупованої землі, до столу переговорів.

Новообраний президент Дональда Трампа і важка ситуація для ЗСУ на фронті підштовхують президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції в майбутніх переговорах із кремлем.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Зеленський в останні тижні демонструє усе більшу готовність до переговорів з метою закінчення війни - "серйозне зрушення для українського лідера, який тривалий час клявся боротися за кожну п'ядь землі своєї країни".

"Зміну риторики Зеленського - те, що помітили українські та західні офіційні особи, - імовірно, можна пояснити погіршенням ситуації на лінії фронту і приходом до влади нової адміністрації США, яка поставила під сумнів майбутню безпекову допомогу Києву", - пише видання.

Раніше український глава заявляв, що переговори можуть початися тільки після того, як москва виведе всі свої війська з території України.

Проте на останніх зустрічах із Трампом і європейськими лідерами український президент більше зосередився на досягненні "міцного миру" для України.

Наразі важливим пріоритетом є отримання запрошення до військового альянсу НАТО та інших гарантій безпеки, як-от можлива присутність західних миротворців, для запобігання майбутнім російським атакам.

Урядовці і аналітики вважають, що зміна тону Зеленського, ймовірно, є спробою досягти узгодженості з акцентом Трампа на припинення конфлікту. Адміністрація Зеленського "розуміє, що за Трампа все зміниться", сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Я думаю, що для Зеленського це звільняє його від позиції, згідно з якою вони збиралися боротися до кордонів 1991 року, незважаючи ні на що. Ну, я б із задоволенням так і зробив, але прийшов Трамп, і все змінилося", - сказав Макфол. Тепер він може сказати.

Разом з тим, більшість політиків сумнівається, що путін готовий до переговорів, доки його війська домагаються успіхів на лінії фронту.

"Деякі чиновники припускають, що Зеленський розумно хеджує і сподівається, що його більш поступлива позиція приверне до нього Білий дім Трампа і дасть йому змогу надати більшу підтримку обороні України, якщо путін відмовиться від переговорів", - додают журналісти.

Один з українських чиновників сказав, що вони "починають вірити" в те, що війна дійсно може закінчитися наступного року, оскільки після обрання Трампа розмови про мирну угоду активізувалися. Однак якби не всі ці раптові публічні розмови про мирне врегулювання, "я б не повірив, що ми наблизилися до переговорів", сказав чиновник.

"Я просто не думаю, що з путіним можна дійти будь-якої угоди", - додав чиновник.