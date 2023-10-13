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TikTok отримав попередження від ЄС за поширення фейків

13 жовтня 2023, 14:51
TikTok отримав попередження від ЄС за поширення фейків
Фото: з вільних джерел
Євросоюз попередив соціальну мережу TikTok про дезінформацію, яка ширилась на платформі після нападу Хамас на Ізраїль.

В TikTok було багато дезінформації про війну, а також неправильно марковані відео.

Про це повідомляє ВВС.

В ЄС надіслали лист генеральному директору компанії Шоу Зі Чу, де закликали терміново активізувати зусилля і пояснити протягом 24 годин, як TikTok дотримується європейського законодавства.

Також в Євросоюз додали, що соцмережа повинна пам'ятати про свою популярність серед молоді.

"TikTok має особливе зобов'язання захищати дітей і підлітків від насильницького контенту і терористичної пропаганди, а також від викликів смерті і потенційно небезпечного для життя контенту. Закон про цифрові послуги встановлює дуже чіткі зобов'язання, яких TikTok повинен дотримуватися", - заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон.

В кінці літа ЄС запровадив нові закони, які регулюють тип контенту, дозволеного в інтернеті.

Закон про цифрові послуги вимагає від дуже великих онлайн-платформ активно видаляти "незаконний контент" і демонструвати, що вони вжили для цього заходів на вимогу.

Новий закон дозволяє Євросоюзу проводити перевірки і, якщо вони незадовільні – перейти до офіційного розслідування. 

В разі, якщо комісія вирішить, що TikTok не дотримується вимог або не вирішує виявлені проблеми і ризикує завдати шкоди користувачам, можуть вжити більш радикальних заходів: великий штраф, а в крайньому разі – звернення до суддів з проханням тимчасово заборонити платформу на території ЄС.

 

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