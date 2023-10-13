TikTok отримав попередження від ЄС за поширення фейків
В TikTok було багато дезінформації про війну, а також неправильно марковані відео.
Про це повідомляє ВВС.
В ЄС надіслали лист генеральному директору компанії Шоу Зі Чу, де закликали терміново активізувати зусилля і пояснити протягом 24 годин, як TikTok дотримується європейського законодавства.
Також в Євросоюз додали, що соцмережа повинна пам'ятати про свою популярність серед молоді.
"TikTok має особливе зобов'язання захищати дітей і підлітків від насильницького контенту і терористичної пропаганди, а також від викликів смерті і потенційно небезпечного для життя контенту. Закон про цифрові послуги встановлює дуже чіткі зобов'язання, яких TikTok повинен дотримуватися", - заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон.
В кінці літа ЄС запровадив нові закони, які регулюють тип контенту, дозволеного в інтернеті.
Закон про цифрові послуги вимагає від дуже великих онлайн-платформ активно видаляти "незаконний контент" і демонструвати, що вони вжили для цього заходів на вимогу.
Новий закон дозволяє Євросоюзу проводити перевірки і, якщо вони незадовільні – перейти до офіційного розслідування.
В разі, якщо комісія вирішить, що TikTok не дотримується вимог або не вирішує виявлені проблеми і ризикує завдати шкоди користувачам, можуть вжити більш радикальних заходів: великий штраф, а в крайньому разі – звернення до суддів з проханням тимчасово заборонити платформу на території ЄС.