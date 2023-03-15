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CУСПІЛЬСТВО

Тікток розглядає можливість відокремлення від материнської компанії, якщо угода зі США провалиться – Bloomberg

15 березня 2023, 13:23
Тікток розглядає можливість відокремлення від материнської компанії, якщо угода зі США провалиться – Bloomberg
Джерело: kompanion
Бізнес тікток у Сполучених Штатах може оцінюватися в $40-50 млрд на основі мультимедійних показників соціальних мереж та інших факторів.

Керівництво соцмережі "Тікток" розглядає можливість відокремлення від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Також таким чином менеджмент компанії сподівається усунути стурбованість американської влади в галузі національної безпеки. Подібний крок зараз розглядається як "крайня міра" на той випадок, якщо тікток не вдасться переконати владу США у відсутності загрози соцмережі для американської нацбезпеки.

Наразі мобільний додаток проходить перевірку національної безпеки Комітетом із іноземних інвестицій у Сполучених Штатах.

Тікток, яким користуються понад 100 млн американців, піддається дедалі більшій критиці через побоювання, що дані користувача можуть опинитися в руках китайського уряду. Генеральний директор компанії Шоу Зі Чу має виступити перед Конгресом США наступного тижня.

Раніше повідомлялось, що Китай використовує тікток для розширення свого впливу в усьому світі.

СШАTikTok

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