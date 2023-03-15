Тікток розглядає можливість відокремлення від материнської компанії, якщо угода зі США провалиться – Bloomberg
Керівництво соцмережі "Тікток" розглядає можливість відокремлення від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Також таким чином менеджмент компанії сподівається усунути стурбованість американської влади в галузі національної безпеки. Подібний крок зараз розглядається як "крайня міра" на той випадок, якщо тікток не вдасться переконати владу США у відсутності загрози соцмережі для американської нацбезпеки.
Наразі мобільний додаток проходить перевірку національної безпеки Комітетом із іноземних інвестицій у Сполучених Штатах.
Тікток, яким користуються понад 100 млн американців, піддається дедалі більшій критиці через побоювання, що дані користувача можуть опинитися в руках китайського уряду. Генеральний директор компанії Шоу Зі Чу має виступити перед Конгресом США наступного тижня.
Раніше повідомлялось, що Китай використовує тікток для розширення свого впливу в усьому світі.