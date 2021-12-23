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TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google

Третє місце в списку найбільш відвідуваних доменів 2021 року посіла соцмережа Facebook, четверте - Microsoft, п'яте - Apple
Сервіс обміну короткими відео TikTok у 2021 році став найвідвідуванішим інтернет-доменом у світі, випередивши лідера минулого року Google (входить до холдингу Alphabet Inc.), за даними компанії Cloudflare.
TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google Фото: з вільного доступу

TikTok уперше вийшов на перше місце 17 лютого, а з 10 серпня стабільно обганяє Google за кількістю відвідувань у більшість днів, ідеться у повідомленні у блозі Cloudflare, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

TikTok, що належить китайській ByteDance Ltd., раніше повідомила, що кількість щомісячно активних користувачів перевищила 1 млрд.

Третє місце в списку найбільш відвідуваних доменів (включаючи сайти та застосунки) 2021 року посіла соцмережа Facebook, четверте - Microsoft, п'яте - Apple. У десятці лідерів також присутні Amazon, Netflix, YouTube, Twitter та WhatsApp.

Нагадаємо, що у китайській версії TikTok (Douyin) запускають "молодіжний режим" - користувачі, яким до 14 років, зможуть користуватися додатком до 40 хвилин на день.

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23 12 2021 10:21
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