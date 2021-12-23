TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google
TikTok уперше вийшов на перше місце 17 лютого, а з 10 серпня стабільно обганяє Google за кількістю відвідувань у більшість днів, ідеться у повідомленні у блозі Cloudflare, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
TikTok, що належить китайській ByteDance Ltd., раніше повідомила, що кількість щомісячно активних користувачів перевищила 1 млрд.
Третє місце в списку найбільш відвідуваних доменів (включаючи сайти та застосунки) 2021 року посіла соцмережа Facebook, четверте - Microsoft, п'яте - Apple. У десятці лідерів також присутні Amazon, Netflix, YouTube, Twitter та WhatsApp.
Нагадаємо, що у китайській версії TikTok (Douyin) запускають "молодіжний режим" - користувачі, яким до 14 років, зможуть користуватися додатком до 40 хвилин на день.
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