TikTok тестує функцію платних підписок

Соцмережа TikTok тестує нову функцію, яка дозволить авторам стягувати плату за підпписку на свій контент.

Про це пише The Information з посиланням на представника соцмережі.

Представник TikTok відмовився розкрити додаткові подробиції.

Як нагадує видання, наразі у TikTok є функція, яка дозволяє користувачам надсилати віртуальні подарунки авторам, котрі вони можуть конвертувати у реальні гроші.

Нагадуємо:

Раніше Instagram запустив пробну версію служби підписки, яка дозволяє користувачам платити за додатковий контент від авторів соцмережі.

Поки що функція платної підписки доступна 10 творцям контенту у США.

Творці мають можливість вибрати цінову категорію для передплати залежно від кількості ексклюзивних постів (всього їх вісім із діапазоном цін від 0,99 до 99,99 доларів на місяць.