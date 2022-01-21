CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСоцмережа TikTok тестує нову функцію, яка дозволить авторам стягувати плату за підпписку на свій контент.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
TikTok тестує функцію платних підписок
Фото: з вільного доступу
Про це пише The Information з посиланням на представника соцмережі.
Представник TikTok відмовився розкрити додаткові подробиції.
Як нагадує видання, наразі у TikTok є функція, яка дозволяє користувачам надсилати віртуальні подарунки авторам, котрі вони можуть конвертувати у реальні гроші.
Нагадуємо:
Раніше Instagram запустив пробну версію служби підписки, яка дозволяє користувачам платити за додатковий контент від авторів соцмережі.
Поки що функція платної підписки доступна 10 творцям контенту у США.
Творці мають можливість вибрати цінову категорію для передплати залежно від кількості ексклюзивних постів (всього їх вісім із діапазоном цін від 0,99 до 99,99 доларів на місяць.
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21 01 2022 16:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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