TikTok тестує функцію репосту

TikTok тестує кнопку "репост", яка дасть змогу користувачам поширювати відео на платформі, ділячись ними зі своїми підписниками.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Techcrunch.

Нова кнопка «Репост» знаходиться в меню «Поділитися», за допомогою якого можна було надсилати відео друзям через повідомлення всередині самого TikTok, так і в інших соціальних мережах.

При цьому, на відміну від «ретвіту» у Твіттері, репост відео не відображатиметься у вашому власному профілі TikTok – кнопка відправлятиме відео тільки в канали For You ваших друзів.

Клавіша доступна не у всіх TikTok.

Наприклад, якщо ви знайдете відео на сторінці «Огляд» або в папці «Вхідні» в TikTok з папки друга, то не побачите там кнопки «Зробити репост». Кнопка з'являється тільки у відеороликах, з якими ви стикаєтеся, коли переглядаєте у застосунку свою стрічку рекомендацій.

Іншими словами, це спосіб підвищити популярність відео, яке вам вже рекомендувалося алгоритмом, і тепер ви хочете, щоб його побачило більше людей. Тепер для цього користувачам не потрібно створювати власне відео – шляхом зшивання або дублювання з вихідним змістом. Нова функція забезпечить користувачам зручний спосіб взаємодії з відео TikTok та повторного обміну ними, а також зможе стимулювати більш пасивних користувачів до участі на платформі.