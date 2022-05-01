Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

TikTok тестує функцію репосту

TikTok тестує кнопку "репост", яка дасть змогу користувачам поширювати відео на платформі, ділячись ними зі своїми підписниками.
TikTok тестує функцію репосту Фото: з вільного доступу
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Techcrunch.
 
Нова кнопка «Репост» знаходиться в меню «Поділитися», за допомогою якого можна було надсилати відео друзям через повідомлення всередині самого TikTok, так і в інших соціальних мережах.
 
При цьому, на відміну від «ретвіту» у Твіттері, репост відео не відображатиметься у вашому власному профілі TikTok – кнопка відправлятиме відео тільки в канали For You ваших друзів.
 
Клавіша доступна не у всіх TikTok.
 
Наприклад, якщо ви знайдете відео на сторінці «Огляд» або в папці «Вхідні» в TikTok з папки друга, то не побачите там кнопки «Зробити репост». Кнопка з'являється тільки у відеороликах, з якими ви стикаєтеся, коли переглядаєте у застосунку свою стрічку рекомендацій.
 
Іншими словами, це спосіб підвищити популярність відео, яке вам вже рекомендувалося алгоритмом, і тепер ви хочете, щоб його побачило більше людей. Тепер для цього користувачам не потрібно створювати власне відео – шляхом зшивання або дублювання з вихідним змістом. Нова функція забезпечить користувачам зручний спосіб взаємодії з відео TikTok та повторного обміну ними, а також зможе стимулювати більш пасивних користувачів до участі на платформі.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2022 14:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що враховувати при покупці смартфону?

Що враховувати при покупці смартфону?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.