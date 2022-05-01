НОВИНИTikTok тестує кнопку "репост", яка дасть змогу користувачам поширювати відео на платформі, ділячись ними зі своїми підписниками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
TikTok тестує функцію репосту
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Techcrunch.
Нова кнопка «Репост» знаходиться в меню «Поділитися», за допомогою якого можна було надсилати відео друзям через повідомлення всередині самого TikTok, так і в інших соціальних мережах.
При цьому, на відміну від «ретвіту» у Твіттері, репост відео не відображатиметься у вашому власному профілі TikTok – кнопка відправлятиме відео тільки в канали For You ваших друзів.
Клавіша доступна не у всіх TikTok.
Наприклад, якщо ви знайдете відео на сторінці «Огляд» або в папці «Вхідні» в TikTok з папки друга, то не побачите там кнопки «Зробити репост». Кнопка з'являється тільки у відеороликах, з якими ви стикаєтеся, коли переглядаєте у застосунку свою стрічку рекомендацій.
Іншими словами, це спосіб підвищити популярність відео, яке вам вже рекомендувалося алгоритмом, і тепер ви хочете, щоб його побачило більше людей. Тепер для цього користувачам не потрібно створювати власне відео – шляхом зшивання або дублювання з вихідним змістом. Нова функція забезпечить користувачам зручний спосіб взаємодії з відео TikTok та повторного обміну ними, а також зможе стимулювати більш пасивних користувачів до участі на платформі.
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05 01 2022 14:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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