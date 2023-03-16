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ПОЛІТИКА

Тікток заявляє про загрозу заборони з боку США, якщо китайські власники не продадуть свої акції – Reuters

16 березня 2023, 12:48
Тікток заявляє про загрозу заборони з боку США, якщо китайські власники не продадуть свої акції – Reuters
TikTok
Компанія досі стверджує, що не становить загрози національній безпеці Сполучених Штатів.

Компанія "Тікток" заявила, що адміністрація президента Джо Байдена пригрозила їй блокуванням на території США, якщо китайські власники компанії не позбавляться своєї частки.

Про це повідомляє Reuters.

Американські чиновники і законодавці висловили побоювання, що дані понад 100 мільйонів користувачів соцмережі у США можуть бути передані уряду Китаю. 

Це перша спроба заборонити тікток з боку адміністрації президента-демократа Джо Байдена. 

Речниця компанії Брук Оберветтер повідомила, що позицію представників соцмережі нещодавно заслухав Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах під керівництвом Міністерства фінансів США, який власне і вимагав від китайських власників додатку продати свої акції.

Як повідомляється, 60% акцій ByteDance належать глобальним інвесторам, 20% – співробітникам і ще 20% – засновникам.

Комітет з іноземних інвестицій у 2020 році одноголосно рекомендував ByteDance відмовитися від тіктоку.

Втім, за словами Оберветтер, якщо метою американської влади є захист національної безпеки, відчуження не вирішить проблему, адже зміна власника не накладе жодних нових обмежень на потоки даних або доступ.

Білий дім відмовився від коментарів виданню.

Наступого тижня виконавчий директор компанії Шоу Цзи Чу має виступити перед Конгресом США. 

Тікток і Комітет з іноземних інвестицій більше двох років вели переговори щодо вимог до безпеки даних. Тікток заявив, що витратив понад 1,5 мільярда доларів на суворі заходи з безпеки даних і відкидає звинувачення в шпигунстві.

В компанії важають, що найкращим способом вирішити проблеми з національною безпекою є прозорий захист даних і систем користувачів у США з надійним стороннім моніторингом, перевірками та верифікацією.

Нагадаємо, Європарламент заборонив співробітникам використовувати тікток через "проблеми з кібербезпекою".

СШАКитайTikTok

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