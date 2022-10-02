TikTok збирає найбільше даних користувачів серед усіх застосунків соцмереж

TikTok переважно дозволяє збирати дані стороннім трекерам, тому важко сказати, куди йде ця інформація та як використовується

TikTok та YouTube серед усіх застосунків соцмереж збирають найбільшу кількість даних користувачів.

Про це йдеться у дослідженні компанії мобільного маркетингу URL Genius, повідомляє Економічна правда з посиланням на CNBC.

При цьому, YouTube збирає дані для власної вигоди для відстеження історії переглядів або розташування, щоб демонструвати користувачеві релевантну рекламу.

Водночас TikTok переважно дозволяє збирати дані стороннім трекерам, тому важко сказати, куди йде ця інформація та як використовується.

"За допомогою сторонніх трекерів практично неможливо дізнатися, хто відстежує ваші дані або яку інформацію вони збирають. Це може бути як інформація про місцезнаходження, так і особиста інформація", - пояснює видання.

Як зазначено в дослідженні, сторонні трекери можуть відстежувати активність на інших сайтах навіть після того, як користувач залишить додаток.

Ні TikTok, ні YouTubeне відповіли на запит CNBC про коментар.

Нагадаємо, що TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google