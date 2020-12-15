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Тільки 10% гендиректорів компаній очікують на поліпшення інвестклімату у 2021 році - ЄБА

Прогнози щодо наступних пів року також погіршуються
У другій половині 2020 року індекс інвестиційної привабливості знизився до 2,40 балів із 5 можливих - лише 10% CEO сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату упродовж наступних 6 місяців.
Тільки 10% гендиректорів компаній очікують на поліпшення інвестклімату у 2021 році - ЄБА Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у результатах дослідження, проведеного Європейcької Бізнес Асоціацією разом з юридичною фірмою Василь Кicіль і Партнери, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що у попередньому періоді показник індексу складав 2,51 балів.

"Більшість генеральних директорів членських компаній асоціації, а саме 78% вважають поточний інвестиційний клімат несприятливим, і цей показник суттєво збільшився з початку року - на 16%. Ще 16% респондентів вважають поточний інвестиційний клімат нейтральним. Тільки 6% опитаних вважають інвестиційний клімат сприятливим, порівняно з 4% у першій половині 2020 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому, оцінка динаміки бізнес-клімату теж продовжує падати. Зокрема, 66% директорів помітили погіршення інвестиційного клімату порівняно з попередніми 6 місяцями, ще 29% переконані, що умови ведення бізнесу не зазнали змін, і тільки 5% вважають, що вони дещо поліпшились.

Водночас прогнози щодо наступних пів року також погіршуються.

"Тільки 10% СЕО сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату впродовж наступних 6 місяців. На початку року таких було 15% і, як демонструє поточна хвиля опитування, очікування тільки 6% з них справдилися. Далі думки розділилися - 45% опитаних вважають, що інвестклімат не зазнає змін у наступні пів року, і ще 45% прогнозують, що умови ведення бізнесу в Україні ще більше погіршаться", - підкреслили в ЄБА.

50% CEO вважають, що новим інвесторам буде невигідно заходити в Україну протягом наступних 6 місяців, при цьому 12% стверджують, що вигідно, і ще 38% опитаних вагаються.

Гендиректори назвали наступні пріоритетні завдання на 2021 рік, щоб покращити інвестклімат в Україні - перезавантаження судової системи, деолігархізація влади, розбудова ефективної та незалежної антикорупційної інфраструктури, позбавлення від бюрократії, зниження адміністративного та податкового тиску на бізнес, призначення проєвропейських реформаторів на державні посади, відновлення та підтримка співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, реформа правоохоронних органів та боротьба з контрабандою.

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15 12 2020 16:26
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