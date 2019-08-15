Тільки одна школярка в Україні здала всі три тести ЗНО на 200 балів

Ще восьмеро учасників тестування отримали максимальні бали з двох предметів із трьох

Лише один учасник зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року отримав 200 балів з трьох предметів.

"У нас є один учасник, який зареєструвався на три предмети і отримав три оцінки "200 балів". Це дівчина зі звичайної харківської школи. Є 8 учасників, які отримали по 200 балів із двох предметів", - повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

За даними УЦОЯО, 200 балів отримали 98 учасників тестування з математики, 17 - з української мови та літератури, 36 - з англійської мови, 13 - з історії України, 26 - з біології і 77 учасників тестування з хімії.

Бойко зазначив, що за заявами абітурієнтів тести перекладають різними мовами. Цього року найбільшу кількість тестів російською попросили учасники оцінювання з фізики - 10,9% учасників. 8,3% учасників здавали російською тестування з хімії, 8,6% учасників - з математики, 6% - з географії, 6,6% - з біології, 3,4% - історії України.

Переклад тестів ЗНО угорською мовою попросили: з історії України, математики і фізики - 0,2% учасників цих тестувань, з біології - 0,5%, з хімії та географії - 0,1% тестування.

Усього участь в основній сесії з української мови і літератури взяли 338 860 осіб, з історії України - понад 222 тис. осіб, з математики - більш ніж 155 тис. осіб.

Нагадаємо, що цьогоріч 10,9% учасників зовнішнього незалежного оцінювання запросили завдання з фізики російською мовою.

Раніше, Центр оцінювання якості освіти запевнив, що знання нового українського правопису не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років.