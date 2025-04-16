Time назвав 100 найвпливовіших людей світу: у списку Трамп, Маск і лідер Сирії

Місця в категорії "Лідери" крім Трампа також зайняли прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та глава Сирії Ахмед аль-Шараа.

Журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей світу станом на 2025 рік.

Перелік складається з шести категорій.

До категорії "Лідери" увійшли президент США Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс, найбагатша людина світу Ілон Маск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та лідер Сирії Ахмед аль-Шараа.

До категорії "Титанів" журнал відніс, зокрема, колишню зірку тенісу Серену Вільямс, главу Meta Марка Цукерберга та американську акторку Блейк Лайвлі.

"Новаторами" стали новозеландська та південнокорейська співачка Розе та керівник компанії DeepMind та лауреат Нобелівської премії з хімії 2024 року Деміс Гассабіс.

В категорії "Кумири" - голлівудська зірка Демі Мур, а також француженка, яка стала жертвою зґвалтування, Жизель Пеліко та переможець премії Оскар, актор Едрієн Броуді (також трапляється написання Бровді).

"Діячі мистецтва" - англійський співак Ед Ширан, голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон, американська співачка Ніколь Шерзінгер.

До "Інноваторів" увійшли, зокрема, американська реп-зірка Снуп Доґ, американський мільярдер Ларрі Фінк та американська акторка Ніккі Глейзер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році за версією видання Bloomberg.