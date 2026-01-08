Тіньові танкери з Венесуели масово переходять під російський прапор, намагаючись уникнути дій США

Щонайменше 17 суден змінили прапор на російський.

Все більше танкерів тіньового флоту, намагаючись втекти з Венесуели, вивішують російські прапори та намагаються отримати захист від США з боку Москви. За останній місяць щонайменше 17 таких суден змінили свій прапор на російський.

Про це пише The Times з посиланням на аналіз судноплавної газети Lloydʼs List.

Видання нагадує, що перш ніж втекти через Атлантику, судно Marinera було відоме як Bella 1. Під час втечі від Берегової охорони США екіпаж нашвидкоруч намалював російський прапор та змінив назву. Проте 7 січня його затримали американські військові, того ж дня вони висадились на інше повʼязане з Венесуелою судно — M Sophia. Напередодні цих подій інші тіньові танкери під "прапорами зручності" зареєструвалися як російські судна, ймовірно, намагаючись захиститись від американських військових.

"Аналіз Lloyd’s List показав, що це може бути "постійна еволюція тіньового флоту під прямим наглядом та захистом з боку росії". Однак ця тактика не змогла захистити ні Marinera, ні M Sophia від захоплення президентом Трампом", — пишуть в The Times.

Газета також назвала імені інших суден, які обслуговують Венесуелу та перейшли під російський прапор. Це, зокрема, Hyperion, Aquila III, Premier та Veronica III. Перше змінювало свій прапор п'ять разів лише у 2025 році. Воно давно повʼязано з росією та раніше керувалося російським судноплавним гігантом "Совкомфлот".

Hyperion зараз знаходиться на півдорозі через Атлантику та може пройти через Ла-Манш наступного тижня. Veronica III також намагається покинути венесуельські води. Судно регулярно подорожує без увімкнених систем позиціонування та в останні роки перевозило як іранське, так і венесуельське паливо.

Але не всі танкери змогли пройти через блокаду навіть під російськими прапорами, зокрема Premier. Танкер раніше також використовувася "Совкомфлотом", але й досі залишається у Венесуелі.

The Times пояснює, що терміни "тіньовий флот" або "темний флот" стосуються суден, що перевозять товари та нафту, на які поширюються санкції та цінові обмеження. Ця схема давно використовується Венесуелою та Іраном, але після російського вторгнення в Україну та антиросійських санкцій цей флот значно розширився. Тільки у Британії діють санкції проти 520 суден у зв'язку з перевезенням нафти російським тіньовим флотом.

Аналітики кажуть, що до 60% суден такого флоту мають невстановлених власників. Середньому танкеру приблизно 20 років, порівняно з 13 роками у законних суден. Вони мають високий ризик розливу нафти. Так, галузева група Tanker Trackers нарахувала десятки нафтових плям спричинених суднами тіньового флоту.