ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ своїй колекції чоловічого одягу для осіннього сезону 2020 року бренд Gucci взяв за основу тему ґендерної ідентичності та її сприйняття в суспільстві - всіх моделей одягли в схожий одяг незалежно від ґендера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Токсична маскулінність": на останньому показі Gucci вирішив боротися з ґендерними стереотипами
Ідея колекції - боротьба з "токсичною маскулінністю", яка "сприяє зловживанню, насиллю та сексизму"
Фото: jeanario.com
Як повідомляє Vogue, показ відбувся в межах Тижня чоловічої моди в Мілані, повідомляє "Громадське".
Gucci у своєму пресрелізі з нагоди показу пояснив, що ідея колекції - боротьба з "токсичною маскулінністю", яка "сприяє зловживанню, насиллю та сексизму".
Зокрема, серед речей представили футболку зі словами "impotent / impatient" - "без потенції / нетерплячий". Так бренд показує, що імпотенція в сучасному світі - це не те, чого варто соромитися, зауважують у Vogue.
Фото: Громадське
"Я завжди працюю з футболками, бо вони є свого роду маніфестом. Вони були частиною мого підліткового життя, і якщо я хочу щось сказати, то користуюсь футболкою", - пояснив своє рішення креативний директор Gucci Алесандро Мікеле.
Читайте також: Louis Vuitton купив один з найбільших у світі необроблених алмазів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 01 2020 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ФОТО Imagine Dragons у Києві як останній гарячий подих літа
- ФОТО Подих Карпат, - фото-відеорепортаж
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"