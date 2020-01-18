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"Токсична маскулінність": на останньому показі Gucci вирішив боротися з ґендерними стереотипами

Ідея колекції - боротьба з "токсичною маскулінністю", яка "сприяє зловживанню, насиллю та сексизму"
У своїй колекції чоловічого одягу для осіннього сезону 2020 року бренд Gucci взяв за основу тему ґендерної ідентичності та її сприйняття в суспільстві - всіх моделей одягли в схожий одяг незалежно від ґендера.
"Токсична маскулінність": на останньому показі Gucci вирішив боротися з ґендерними стереотипами Фото: jeanario.com

Як повідомляє Vogue, показ відбувся в межах Тижня чоловічої моди в Мілані, повідомляє "Громадське".

Gucci у своєму пресрелізі з нагоди показу пояснив, що ідея колекції - боротьба з "токсичною маскулінністю", яка "сприяє зловживанню, насиллю та сексизму".

Зокрема, серед речей представили футболку зі словами "impotent / impatient" - "без потенції / нетерплячий". Так бренд показує, що імпотенція в сучасному світі - це не те, чого варто соромитися, зауважують у Vogue.

Фото: Громадське
 
"Я завжди працюю з футболками, бо вони є свого роду маніфестом. Вони були частиною мого підліткового життя, і якщо я хочу щось сказати, то користуюсь футболкою", - пояснив своє рішення креативний директор Gucci Алесандро Мікеле.
 
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18 01 2020 16:14
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