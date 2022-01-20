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Топ-10 корисних продуктів, які прийнято вважати шкідливими

Просто треба вживати їх невеликими порціями
Топ-10 корисних продуктів, які прийнято вважати шкідливими Фото: з вільних джерел

Чим і в яких кількостях корисні: сало, сіль, цукор, картопля, яйця, вершкове масло, червоне м'ясо, пальмова олія, шоколад, кава.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів.

 

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20 01 2022 14:28
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