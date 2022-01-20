Топ-10 корисних продуктів, які прийнято вважати шкідливими

Просто треба вживати їх невеликими порціями

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Чим і в яких кількостях корисні: сало, сіль, цукор, картопля, яйця, вершкове масло, червоне м'ясо, пальмова олія, шоколад, кава. За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів.

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