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Топ-10 корисних продуктів, які прийнято вважати шкідливими
Фото: з вільних джерел
Чим і в яких кількостях корисні: сало, сіль, цукор, картопля, яйця, вершкове масло, червоне м'ясо, пальмова олія, шоколад, кава.
За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів.
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20 01 2022 14:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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