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ТОП-10 способів використати новорічну ялинку після свят

Переробити на добрива, ламінат, біопаливо, корм, папір, зробити мило, саше, ванну, інгаляції - врешті: з'їсти 30 способами
ТОП-10 способів використати новорічну ялинку після свят Фото: Репортер
У столиці працюють 33 пункти утилізації хвойних дерев, розподілені по районах. Комунальні служби просять не викидати новорічні дерева до сміттєвих баків
 
 
За матеріалами ЗМІ та офіційних сайтів
 
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13 01 2022 13:20
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