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ТОП-10 способів використати новорічну ялинку після свят
Фото: Репортер
У столиці працюють 33 пункти утилізації хвойних дерев, розподілені по районах. Комунальні служби просять не викидати новорічні дерева до сміттєвих баків
За матеріалами ЗМІ та офіційних сайтів
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13 01 2022 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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