ТОП-10 способів використати новорічну ялинку після свят

Переробити на добрива, ламінат, біопаливо, корм, папір, зробити мило, саше, ванну, інгаляції - врешті: з'їсти 30 способами

Фото: Репортер

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