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Top Rank готує бій Ломаченка проти Камбососа - промоутер

Наприкінці листопада Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі
На думку Едді Гірна, спершу Камбосос повинен вийти в ринг проти Девіна Гейні, а потім вже черга Ломаченка.
Top Rank готує бій Ломаченка проти Камбососа - промоутер Фото: з вільних джерел

Британський промоутер Едді Гірн заявив, що наступними суперниками чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа стануть Девін Гейні та Василь Ломаченко, передає Укрінформ.

"Я знаю, що Top Rank говорить про бій Ломаченка проти Камбососа, але нам треба спершу завершити інше питання. Нам треба знати, хто є справжнім чемпіоном. Гейні проти Камбососа - це блискучий бій", - сказав Гірн.

Наприкінці листопада Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Австралієць відібрав у Лопеса три пояси, які раніше належали Ломаченку.

Нагадаємо, що портал World Boxing News опублікував рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).  Усик посідає друге місце рейтингу WBN P4P, Ломаченко - сьоме. 

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15 01 2022 13:45
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