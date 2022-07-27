Торгівля з ЄС допоможе Україні компенсувати частину втрачених у війні активів - єврокомісар
Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі учасників Ради міністрів ЄС з міністром енергетики України Германом Галущенком заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.
"Європейський Союз буде стояти поряд з Україною так довго, як це буде необхідним. Це означає, що ми не будемо чогось чекати. Комерційна торгівля з ЄС допоможе Україні компенсувати певну частину втрачених активів, це шлях уперед. Ми не чекаємо, поки складуться певні технічні обставини. Кілька місяців тому ми встановили необхідне обладнання і розпочали торгівлю з Україною. Завдяки цьому ми можемо компенсувати частину генерації електроенергії, яка здійснюється за рахунок того ж російського газу", - сказала Кадрі Сімсон.
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