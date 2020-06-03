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Торговельні мережі заявили про підвищений попит українців на антисептики, термометри та медичні маски

«Наразі мережі проводять посилені закупки продуктів харчування у виробників аби сформувати достатній запас продуктів та товарів, попит на які може підвищитися»
Представники українських торговельних мереж заявили, що останнім часом українці почали активніше скуповувати антисептики, медичні маски, дезінфікатори та термометри. Водночас підвищеного попиту на харчові продукти немає.
Торговельні мережі заявили про підвищений попит українців на антисептики, термометри та медичні маски Фото: з вільних джерел

Про це вони заявили під час зустрічі у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляють у пресслужбі відомства, передає "Громадське".

«Наразі мережі проводять посилені закупки продуктів харчування у виробників аби сформувати достатній запас продуктів та товарів, попит на які може підвищитися», — йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки зазначають, що будуть активніше співпрацювати та спілкуватися для того, аби активніше реагувати на ймовірні спекуляції на тлі поширення коронавірусу.

«Також торговельні мережі виявили готовність доставляти інтернет-замовлення при карантинних заходах у великих містах», — додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, що в Україні станом на 6 березня дев’ятьох людей перевіряють через підозру на інфікування коронавірусом Covid-19.

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06 03 2020 13:40
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