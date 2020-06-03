Торговельні мережі заявили про підвищений попит українців на антисептики, термометри та медичні маски
Про це вони заявили під час зустрічі у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляють у пресслужбі відомства, передає "Громадське".
«Наразі мережі проводять посилені закупки продуктів харчування у виробників аби сформувати достатній запас продуктів та товарів, попит на які може підвищитися», — йдеться у повідомленні.
У Мінекономіки зазначають, що будуть активніше співпрацювати та спілкуватися для того, аби активніше реагувати на ймовірні спекуляції на тлі поширення коронавірусу.
«Також торговельні мережі виявили готовність доставляти інтернет-замовлення при карантинних заходах у великих містах», — додали в Мінекономіки.
Нагадаємо, що в Україні станом на 6 березня дев’ятьох людей перевіряють через підозру на інфікування коронавірусом Covid-19.
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