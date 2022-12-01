Торік із поліції звільнилися понад 13 тисяч осіб - Клименко

Як правило, шукають інші місця, де не лише більше платять, а й є більш-менш нормований робочий тиждень. Для того, щоб був час на відпочинок і можливість займатися ще якимись справами

Із лав Нацполіції упродовж 2021 року звільнилася 13 321 особа, що більш як на 2,7 тисячі більше, ніж у 2020 році.

Про це голова Нацполіції Ігор Клименко заявив у інтерв’ю «Цензор.нет», передає Укрінформ.

«2019-го звільнилося 13 300 людей. 2020-го – 10 589 осіб. 2021-го – 13 321. Трохи у нас пригальмувалося у "ковідному" році. Із 13 тисяч, які пішли минулого року, поліцейських – майже 9,5 тисяч. Інші – це вільний найм, держслужбовці», - поінформував Клименко, уточнивши, що звільняються з усіх служб поліції.

Окремо він повідомив, що наразі найбільший некомплект працівників поліції – у Київській області, це близько 22,5%.

За його словами, Київ, зокрема, практично вичерпав можливість комплектуватись за рахунок киян у такій кількості, як це було раніше. Але, як зазначив Клименко, подібна проблема з кадрами є і в інших великих містах.

«А враховуючи кількість звільнень останніми роками, ми не встигаємо укомплектувати штат. Ми ж маємо максимально якісно відібрати людей із тих, хто приходить. За таку зарплату не кожен працюватиме. Наприклад, на Одещині з 2019 року звільнилося 1 074 поліцейських, а прийшло на службу 761. А в тій же Київській області звільнено 1 214 поліцейських, а на службу прийнято 661-го. У великій кількості слідчі та спецназівці йдуть у ДБР чи Бюро економічної безпеки. І я не маю права тримати їх тут. Вони все одно підуть, бо там зарплата в рази більша»,- сказав Клименко.

Він повідомив, що люди переважно звільняються з поліції за власним бажанням: хтось шукає роботу з вищою зарплатою, а хтось має сімейні проблеми, хоча частину осіб із Нацполіції звільняють і через порушення.

Клименко пояснив, що частина працівників йде просто із системи.

«Як правило, шукають інші місця, де не лише більше платять, а й є більш-менш нормований робочий тиждень. Для того, щоб був час на відпочинок і можливість займатися ще якимись справами», - зазначив голова Нацполіції.

Як повідомлялося, 20 грудня очільник поліції Києва Іван Вигівський поінформував, що некомплект штату в столичній поліції наразі перебуває на рівні 18%.