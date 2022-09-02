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Торкнись, аби заплатити: в iPhone з'явилась нова функція

Нова функція дозволяє клієнтам купувати товари у продавців після дотику їхніх обох iPhone
Американська компанія Apple представила технологію під назвою Tap to Pay (торкнись, аби заплатити) для отримання платежів за допомогою смартфонів iPhone.
Торкнись, аби заплатити: в iPhone з Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Нова функція дозволяє клієнтам купувати товари у продавців після дотику їхніх обох iPhone. Фактично iPhone перетворюються на платіжні термінали без додаткового обладнання.

Ба більше, iPhone завдяки Tap to Pay прийматиме платежі з гаджетів із підтримкою технології Apple Pay і безконтактних банківських карток, серед яких Visa, American Express та Mastercard.

В Apple заявили, що Stripe стане першим платіжним оператором, який пропонуватиме цю послугу, яка спочатку буде доступна лише у США.

Компанія також додала, що платежі за новою технологією стануть доступними для власників iPhone після оновлення операційної системи iOS пізніше цього року.

Нагадаємо, що Apple розробляє нову функцію, яка дозволить малим підприємствам приймати платежі безпосередньо на своїх iPhone без додаткового обладнання.

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09 02 2022 14:53
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