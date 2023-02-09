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ТЕХНОЛОГІЇ

Toshiba отримала пропозицію про викуп від групи приватних інвесторів на суму $15 млрд

09 лютого 2023, 15:48
Toshiba отримала пропозицію про викуп від групи приватних інвесторів на суму $15 млрд
Джерело: epravda
Японська технологічна корпорація Toshiba отримала пропозицію про викуп компанії за 15 млрд доларів від консорціуму на чолі з японською приватною інвестиційною компанією Japan Industrial Partners.

Угода може стати найбільшою в країні. Про це пише Financial Times.

"Якщо викуп, очолюваний Japan Industrial Partners, буде схвалений радою директорів та акціонерами Toshiba, це стане завершенням восьмирічної саги, яка поставила 147-річний промисловий конгломерат на межу краху. У своїй заяві в четвер Toshiba повідомила, що отримала остаточну пропозицію про придбання від JIP, яка об'єдналася з групою фінансових послуг Orix, Chubu Electric, виробником мікросхем Rohm та іншими японськими компаніями", - пише газета.

У Toshiba зазначили, що "оцінять пропозицію і продовжать діяти в інтересах акціонерів та інших зацікавлених сторін компанії".

При цьому Toshiba відмовилася коментувати деталі пропозиції, про яку вперше повідомила газета Nikkei. JIP, Chubu Electric та Rohm відмовились від коментарів. Компанія Orix заявила, що розглядає можливість інвестування в Toshiba, але додала, що остаточного рішення ще не прийнято.

Джерела, близькі до угоди, розповіли, що пропозиція JIP оцінюється в 2 трлн єн ($15 млрд) і була подана після того, як фонд отримав зобов'язання від банків щодо надання кредитів на загальну суму 1,4 трлн єн.

"Toshiba вступила в затяжну боротьбу з інвесторами-активістами після бухгалтерського скандалу в 2015 році та фінансової кризи. Після того, як акціонери компанії відхилили її початковий план розділити компанію на три частини, Toshiba навесні минулого року почала приймати заявки на купівлю. Можливість придбати одну з найвідоміших японських компаній у приватну власність привернула увагу багатьох найбільших світових приватних інвестиційних компаній, таких як Bain Capital та CVC, але в жовтні Toshiba врешті-решт надала JIP статус пріоритетного учасника торгів", - пише FT.

Хоча керівництво Toshiba, здавалося, підтримувало JIP, переговори з фондом затягнулися на місяці, оскільки він зіткнувся з труднощами в отриманні фінансових зобов'язань від японських банків, кажуть співрозмовники.

Раніше JIP вже купував активи у таких груп, як Sony та Olympus, але фонд не має досвіду купівлі цілої компанії такого розміру, як Toshiba.

Підтримка акціонерів матиме вирішальне значення для того, щоб остання пропозиція JIP була прийнята. Минулого року Toshiba призначила двох нових членів правління з числа інвесторів-активістів Elliott Management та Farallon Capital і пообіцяла провести чесний і прозорий процес торгів.

Раніше повідомлялось, що Alphabet втратив $100 млрд ринкової вартості через помилку в рекламі чат-бота Google Bard.

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