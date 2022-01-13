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Toyota другий рік поспіль залишається світовим лідером з продажу авто

За даними Toyota, її продажі в усьому світі з січня по листопад 2021 року становили понад 9,5 млн автомобілів
Японська компанія Toyota стала лідером серед автовиробників з продажу в 2021 році, здобувши цей титул другий рік поспіль.
Toyota другий рік поспіль залишається світовим лідером з продажу авто Фото: motor-talk.de
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
 
За даними Toyota, її продажі в усьому світі з січня по листопад 2021 року становили понад 9,5 млн автомобілів.
 
Найближчий конкурент автовиробника, німецька компанія Volkswagen прозвітувала про річні продажі групи, які становили близько 8,9 млн автомобілів.
 
Дефіцит у постачанні автокомплектуючих, спричинений пандемією, змусив Toyota скоротити обсяги виробництва влітку й восени.
 
Однак компанії вдалося обмежити вплив порушення постачання краще, ніж іншим автовиробникам. Більше того, продажі Toyota зросли на ринках США та Китаю.
 
Як повідомляв Укрінформ, японська компанія Toyota презентувала новий позашляховик 2022 Toyota Tundra Capstone.
 
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13 01 2022 14:55
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