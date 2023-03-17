Toyota в росії можуть передати держкомпанії, яка вже володіє Renault і Nissan

Завод японського автовиробника Toyota в санкт-петербурзі можуть передати російському державному підприємству НАМІ.

Про це заявив міністр промисловості й торгівлі рф дєніс мантуров, інформує Reuters.

"Розглядається питання про передачу російських активів Toyota до НАМІ", – сказав російський міністр.

Як зазначає видання, НАМІ, російський Центральний науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут автомобілів і двигунів, вже придбав заводи Renault і Nissan.

Представник Toyota сьогодні заявив, що компанія розглядає питання про те, що робити із заводом, після того, як 2022 року компанія вирішила припинити випуск автомобілів в росії після призупинення виробництва в санкт-петербурзі минулого березня.

"Хоча це правда, що ми розглядаємо різні варіанти, на даний момент нічого не вирішено", – наголосив представник японської компанії.