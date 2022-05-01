НОВИНИЯпонська автомобілебудівна компанія Toyota вперше випередила американську General Motors за річним продажем у США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Toyota вийшла на перше місце з автопродажів у Штатах
Японська компанія посіла перше місце завдяки тому, що їй удалося уникнути найгіршого розвитку сценарію з обмеженнями поставок, пов'язаних із пандемією
Фото: motor-talk.de
Про це повідомляє NHK.
Як зазначається, керівництво північноамериканського підрозділу Toyota Motor North America заявило, що 2021 року компанія продала понад 2,33 млн нових автомобілів. Водночас найбільший американський автовиробник General Motors продав близько 2,21 млн автівок. Таким чином, уперше з 1931 року компанія GM поступилася першим місцем з продажів у США.
Обсяг продажів GM знизився на 12,9% у порівнянні з попереднім роком. Як уточнює NHK, свою роль у цьому зіграв глобальний дефіцит напівпровідників.
Toyota також скоротила випуск продукції, але у менших масштабах.
"Японська компанія посіла перше місце завдяки тому, що їй удалося уникнути найгіршого розвитку сценарію з обмеженнями поставок, пов'язаних із пандемією", - йдеться у повідомленні.
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05 01 2022 09:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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