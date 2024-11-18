Трагедія у Сумах: Кількість жертв ракетного удару зросла до 11, серед загиблих — діти(оновлено)

Понад 400 мешканців пошкоджених будинків евакуюють.

Кількість загиблих внаслідом російського ракетного удару по густонаселеному житловому району Сум зросла до 10-ти.

Про це повідомила у Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

Тут кажуть, що серед вбитих агресорами є 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 18 та 19 листопада. Про це поінформував в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Через ракетний удар по Сумах поранення отримали 52 мирних мешканці міста. Пошкоджені будинки та транспортні засоби.

"Недільний вечір для міста Суми став пеклом, трагедією, які принесла на нашу землю росія, – заявив на місці події начальник Сумської ОВА Володимир Артюх. – Суми об’єдналися в любові та милосерді до земляків і в ненависті до ворога, який вбиває безневинних дітей".

Зараз у місті працюють рятувальники, добробатівці, поліція. Понад 400 мешканців пошкоджених будинків евакуюють. Розгорнутий штаб, працюють Пункти незламності, мешканці сусідніх будинків і навіть з інших мікрорайонів міста долучаються до надання допомоги постраждалим.

17 листопада в результаті російського ракетного удару по дев'ятиповерховому будинку у Сумах загинуло вісім мирних людей, серед них - двоє неповнолітніх. Поранення отримали щонайменше 55 мирних мешканців, із них восьмеро дітей.

18 листопада у 00.10 росіяни завдали нового ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Суми.

"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, ще 55 людей травмовані, з них 8 дітей.

"На місці події оперативно розгорнуто пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам", - зазначили у ДСНС.