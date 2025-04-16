Трамп анонсував програму "самодепортації" зі стипендіями та авіаквитками для іммігрантів
16 квітня 2025, 10:31
Мета програми – створити "комфортні умови" для добровільного повернення іммігрантів на батьківщину.
Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск нової імміграційної ініціативи – програми "самодепортації". Вона передбачає надання фінансової допомоги та квитків на літак іммігрантам, які добровільно погодяться залишити територію США.
Про це він сказав в інтерв’ю Трампа в програмі Fox Noticias
За словами президента, мета програми – створити "комфортні умови" для добровільного повернення іммігрантів на батьківщину.
"Ми дамо їм стипендію. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак", — заявив Трамп.
Трамп також зазначив, що іммігранти, які покинуть країну в рамках програми, зможуть повернутися до США в майбутньому, якщо будуть "добре поводитись" і отримають згоду від уряду.
"Ми робимо самодепортацію, і ми збираємося зробити її комфортною для людей", – сказав Трамп.