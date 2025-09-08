Трамп анонсував візит європейських лідерів до Вашингтона для обговорення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку цього тижня кілька європейських лідерів відвідають Вашингтон для обговорення шляхів врегулювання війни росії проти України.
Про це він повідомив журналістам після повернення з турніру US Open у Нью-Йорку.
За словами Трампа, зустрічі "у понеділок або вівторок". Водночас він не уточнив, хто саме із глав держав чи урядів планують прибути у Сполучені Штати.
Американський президент також заявив, що найближчим часом проведе переговори з російським диктатором владіміром путіним.
Коментуючи останні події в Україні, Трамп висловив невдоволення розвитком війни, зокрема після масованого російського авіаудару в ніч на неділю.
"Це жахлива трата людських життів. Ні, я не задоволений тим, що там відбувається", — сказав він.
Водночас президент США вкотре висловив упевненість, що вдасться завершити найближчим часом.
"Я думаю, що це буде врегульовано. Ми це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо", — зазначив Трамп.