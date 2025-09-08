Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп анонсував візит європейських лідерів до Вашингтона для обговорення війни в Україні

08 вересня 2025, 08:25
Фото: Yahoo Finanzas
Він також анонсував переговори з путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку цього тижня кілька європейських лідерів відвідають Вашингтон для обговорення шляхів врегулювання війни росії проти України.

Про це він повідомив журналістам після повернення з турніру US Open у Нью-Йорку.

За словами Трампа, зустрічі "у понеділок або вівторок". Водночас він не уточнив, хто саме із глав держав чи урядів планують прибути у Сполучені Штати.

Американський президент також заявив, що найближчим часом проведе переговори з російським диктатором владіміром путіним.

Коментуючи останні події в Україні, Трамп висловив невдоволення розвитком війни, зокрема після масованого російського авіаудару в ніч на неділю.

"Це жахлива трата людських життів. Ні, я не задоволений тим, що там відбувається", — сказав він.

Водночас президент США вкотре висловив упевненість, що вдасться завершити найближчим часом.

"Я думаю, що це буде врегульовано. Ми це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо", — зазначив Трамп.

Більше публікацій

