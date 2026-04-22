22 квітня 2026, 08:33
Трамп дав Ірану кілька днів, щоб там припинили внутрішню боротьбу за владу – Axios
Американські перемовники побоюються, що нині у Тегерані може не бути нікого, хто мав би право сказати "так".
Режим припинення вогню, який оголосив президент США Дональд Трамп щодо війни в Ірані, не буде безстроковим. Вашингтон вирішив дати іранцям кілька днів, аби вони домовилися про спільну позицію.
 
Про це пише Axios із посиланням на джерела у регіоні та серед американських посадовців.
 
"Трамп готовий дати ще три-п’ять днів припинення вогню, щоб дозволити іранцям зібратися з силами", – сказало одне з джерел видання у США.
 
Американські перемовники побоюються, що нині у Тегерані може не бути нікого, хто мав би право сказати "так". Новообраний Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї майже не спілкується. А тим часом цивільні високопосадовці та генерали Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) відкрито розходяться в думках щодо стратегії.
 
"Ми побачили, що всередині Ірану існує абсолютний розкол між перемовниками та військовими – жодна зі сторін не має доступу до Верховного лідера, який не реагує", – сказав американський чиновник.
 
Так, лише минулого тижня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив про відновлення руху Ормузькою протокою після переговорів зі США, але КВІР відмовився це зробити й почав атакувати судна. У наступні дні Іран не дав жодної суттєвої відповіді на останню пропозицію США та відмовився брати участь у другому раунді переговорів у Пакистані.
 
Розкол називають наслідком убивства Алі Ларіджані — колишнього секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану. Він мав авторитет і політичну вагу, щоб контролювати процес ухвалення рішень в Ірані. Його наступника, чиїм обов’язком є ​​координація між КВІР, цивільним керівництвом та верховним лідером, американці називають неефективним.

 

