Трамп дав Ірану кілька днів, щоб там припинили внутрішню боротьбу за владу – Axios

Американські перемовники побоюються, що нині у Тегерані може не бути нікого, хто мав би право сказати "так".

Режим припинення вогню, який оголосив президент США Дональд Трамп щодо війни в Ірані, не буде безстроковим. Вашингтон вирішив дати іранцям кілька днів, аби вони домовилися про спільну позицію.

Про це пише Axios із посиланням на джерела у регіоні та серед американських посадовців.

"Трамп готовий дати ще три-п’ять днів припинення вогню, щоб дозволити іранцям зібратися з силами", – сказало одне з джерел видання у США.

Американські перемовники побоюються, що нині у Тегерані може не бути нікого, хто мав би право сказати "так". Новообраний Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї майже не спілкується. А тим часом цивільні високопосадовці та генерали Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) відкрито розходяться в думках щодо стратегії.