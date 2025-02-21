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ПОЛІТИКА

Трамп давно скептично ставиться до Зеленського та його дій на міжнародній арені – CNN

21 лютого 2025, 12:20
Трамп давно скептично ставиться до Зеленського та його дій на міжнародній арені – CNN
Фото: Yahoo Finanzas
Він взяв за ціль "зупинити війну" і його мало хвилюють способи.

Звинувачення президента США Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського, якого він назвав "диктатором без виборів", а також заяви про те, що той змусив Сполучені Штати витратити сотні мільярдів доларів на "невиграну війну", повторюють аргументи москви щодо війни і українського лідера. Ці закиди навряд чи були випадковим нападом, адже Трамп ставив під сумнів рішення Зеленського вже протягом багатьох років.

Про це зазначає CNN.

Зокрема, в контексті так званого "першого імпічменту Трампа", американський президент вимагав від Зеленського розслідування щодо свого конкурента Джо Байдена. Як зазначають джерела CNN, помічники Трампа уважно стежили за публічними висловлюваннями Зеленського, зокрема, його критикою щодо того, що США виключили Україну з переговорів з росією в Саудівській Аравії. Розчарування в адміністрації Трампа посилилося після заяви Зеленського, що він вважає Трампа "в павутинні дезінформації".

Трамп, за інформацією співробітників, вирішив відповісти самостійно, що й призвело до публікації його посту в соцмережі Truth Social. Один з чиновників зазначив, що Трамп відчуває розчарування і вважає, що війна повинна припинитися, проте його шлях до миру викликає сумніви через публічні заяви Зеленського.

Зеленський, у свою чергу, вважає, що закінчення війни, яке пропонує Трамп, нагадує вимоги росії. Республіканці з Вашингтона припускають, що Трамп може мати на меті план мирних переговорів із путіним, і що його жорстка риторика стосовно України може бути способом змусити Європу більше вкладатися в безпеку України.

Водночас, експерти зазначають, що Трамп намагається позиціонувати себе як миротворець, але його методи можуть мати серйозні наслідки для зовнішньої політики США та відносин з союзниками, такими як Європа.

війнаДональд ТрампВолодимир Зеленський

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