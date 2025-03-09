Трамп ділить Україну з путіним. Тайвань боїться, що може стати наступним – The Telegraph

Острів може залишитися на милість Китаю, адже мінливий американський президент перевертає старий світовий порядок.

Уряд Тайваню проводить паралелі між ситуацією в Україні і загрозою, що нависає над їхнім островом зі сторони Китаю, адже подібно до українців, вони змушені жити під постійним тиском сусідньої держави, яка вважає їхню територію своєю.

Також Тайвань як і Україна, покладається на підтримку Заходу для стримування агресії, інформує The Telegraph.

Проте почуття неспокою серед тайванців дедалі зростає.

"Це був величезний момент для Тайваню", – зазначає фахівець з азійських питань у Раді з міжнародних відносин Девід Сакс.

Політика нового президента США щодо України має наслідки для Тайваню, який виключив гарантії безпеки для Києва, а також тимчасово призупинив військову допомогу і закликає Зеленського піти на поступки у питанні природних ресурсів і погодитися на припинення вогню.

Також він чітко дав зрозуміти, що жоден із традиційних союзників США не може повністю покладатися на їхню підтримку.

Тайвань перебуває під постійним тиском КНР, який регулярно демонструє силу за допомогою військових кораблів і винищувачів і тому острів покладається на підтримку США як на ключовий фактор стримування.

Проте на відміну від Джо Байдена, який пообіцяв направити американські війська у разі китайського вторгнення, Трамп уникає чітких зобов'язань щодо захисту Тайваню. Він сказав, що Тайвань "викрав" американську індустрію мікросхем, а також пригрозив 25% митами на напівпровідники, які є основою тайванської економіки.

"Трамп представляє ізоляціонізм, а це означає, що він може покинути Тайвань", – сказав інженер-напівпровідник із Сіньчжу Чен-Вей Лай.

Тайвань являється світовим центром виробництва напівпровідників, і повномасштабна війна на острові могла б спричинити глобальну економічну кризу. Це створило так званий "силіконовий щит", який мотивує США захищати острів, але якщо Трампу вдасться перенести виробництво мікросхем до США, його інтерес до Тайваню може зникнути.

Також в Тайвані побоюються, що США може використати їх як розмінну монету у переговорах із Китаєм і попри санкції проти Китаю, експерти вважають, що він намагається створити умови для угоди з КНР.

У Тайвані популярне гасло: "Сьогодні Україна, завтра Тайвань", яке відображає побоювання щодо майбутньої політики США.

Це демонструє різка зміна підходу Трампа до України, яка є тривожним сигналом для Тайваню.

"Людей непокоїть ця риторика звинувачення жертви. Ідея укласти угоду, але водночас тиснути не на агресора, а на жертву, може повторитися у випадку Тайваню та Китаю", – сказав редактор журналу New Bloom Брайан Хіо

Він додлав, що ві просто повинні зрозуміти це з фундаментального рівня, що Трамп є учасником угод. Він прагне укладати угоди.