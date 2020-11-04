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Трамп дозволив вводити візові санкції щодо тих країн, які відмовляються вивозити своїх громадян із США

Віповідний указ Трампа буде чинним до кінця 2020 року
Американський президент Дональд Трамп дозволив вводити візові санкції щодо тих країн, які заважають чи відкладають вивезення своїх громадян із США через пандемію коронавірусу.
Трамп дозволив вводити візові санкції щодо тих країн, які відмовляються вивозити своїх громадян із США Фото: Yahoo Finanzas

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, пише "Громадське".

Так, інформацію про порушників глава міністерства внутрішньої безпеки США має надавати держсекретарю. Протягом семи днів державний секретар має ухвалити рішення про введення обмежень щодо країн-порушників.

Віповідний указ Трампа буде чинним до кінця 2020 року.

Станом на ранок 11 квітня США залишаються лідером за кількістю інфікованих коронавірусом - понад 502 тисяч. Загалом у світі майже 1,7 млн інфікованих.

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11 04 2020 14:24
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