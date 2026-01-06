Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп готовий направити більше військ до Венесуели, якщо Родрігес припинить співпрацювати зі США

06 січня 2026, 15:33
Трамп готовий направити більше військ до Венесуели, якщо Родрігес припинить співпрацювати зі США
Американські чиновники висунули тимчсасовій президентці Венесуели щонайменше три вимоги.
Президент Дональд Трамп підтвердив, що готовий направити більше військ до Венесуели, якщо тимчасова президентка Делсі Родрігес припинить співпрацювати зі США.
 
Про це повідомляє Politico.
 
В інтерв'ю NBC News Трамп заявив, що Родрігес співпрацювала після військового удару США по столиці Венесуели, який призвів до захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро в суботу. Він додав, що його адміністрація спочатку очікувала можливості повторного введення американських сил після операції, однак наразі не вважає, що другий удар буде необхідним.
 
Його слова перегукувалися з заявами для преси на борту Air Force One у неділю ввечері, коли він сказав: “Якщо вони не поводитимуться належним чином, ми завдамо другого удару”. Трамп заявив NBC, що його адміністрація незабаром вирішить, чи скасовувати санкції проти Делсі Родрігес, яку в понеділок привели до присяги як тимчасову президентку. Вона перебуває під санкціями Міністерство фінансів США разом із кількома іншими представниками найближчого оточення Мадуро з 2018 року.
 
В інтерв'ю NBC Трамп назвав стосунки державного секретаря США Марка Рубіо з Родрігес “дуже міцними”, але заперечив припущення, що вона працювала з американськими чиновниками напередодні нападу. Він також назвав Рубіо одним з кількох посадовців адміністрації, які тимчасово допоможуть керувати країною до проведення нових виборів, які, за його словами, не відбудуться протягом наступних 30 днів.
 
Віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет та заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер також допоможуть у цих зусиллях, сказав Трамп. Американські чиновники висунули Родрігес щонайменше три вимоги. Як повідомили Politico джерела, від союзниці Мадуро очікують:
 
  • припинення потоків наркотиків, 
  • вигнання з країни представників країн або мереж, ворожих до США, 
  • припинення продажу нафти противникам США.

 

