Трамп готовий направити більше військ до Венесуели, якщо Родрігес припинить співпрацювати зі США

Його слова перегукувалися з заявами для преси на борту Air Force One у неділю ввечері, коли він сказав: “Якщо вони не поводитимуться належним чином, ми завдамо другого удару”. Трамп заявив NBC, що його адміністрація незабаром вирішить, чи скасовувати санкції проти Делсі Родрігес, яку в понеділок привели до присяги як тимчасову президентку. Вона перебуває під санкціями Міністерство фінансів США разом із кількома іншими представниками найближчого оточення Мадуро з 2018 року.

В інтерв'ю NBC Трамп назвав стосунки державного секретаря США Марка Рубіо з Родрігес “дуже міцними”, але заперечив припущення, що вона працювала з американськими чиновниками напередодні нападу. Він також назвав Рубіо одним з кількох посадовців адміністрації, які тимчасово допоможуть керувати країною до проведення нових виборів, які, за його словами, не відбудуться протягом наступних 30 днів.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет та заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер також допоможуть у цих зусиллях, сказав Трамп. Американські чиновники висунули Родрігес щонайменше три вимоги. Як повідомили Politico джерела, від союзниці Мадуро очікують: