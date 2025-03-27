Трамп готовий переглянути митні тарифи для Китаю, щоб забезпечити угоду з продажу TikTok

TikTok є пріоритетом для адміністрації американського президента.

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що готовий переглянути митні тарифи для Китаю, якщо це сприятиме укладенню угоди між китайською компанією ByteDance та потенційними некитайськими покупцями підрозділів TikTok в Америці. Відповідно до закону 2024 року, ByteDance має до 5 квітня знайти нового власника для популярного застосунку, яким користуються 170 мільйонів американців, інакше його можуть заблокувати у США з міркувань національної безпеки.

Про пише Reuters.

Законодавчі ініціативи щодо TikTok стали відповіддю на побоювання у Вашингтоні, що власність ByteDance над платформою може зробити її вразливою до впливу китайського уряду. Зокрема, існують побоювання щодо збору даних американських користувачів та потенційного використання застосунку для маніпуляцій громадською думкою у США.

Під час спілкування з журналістами Трамп не виключив можливості продовження крайнього терміну для продажу TikTok. Він також визнав, що Китай відіграватиме важливу роль у схваленні будь-якої угоди, і допустив, що може запропонувати Пекіну певні поступки, зокрема щодо тарифів.

"Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або ще щось, щоб це вдалося реалізувати", ‒ зазначив він.

У лютому та на початку березня адміністрація Трампа підвищила мита на весь імпорт з Китаю на 20%. Водночас отримання схвалення Пекіна на продаж TikTok залишається одним із ключових викликів, оскільки йдеться про компанію, вартість якої оцінюється в десятки мільярдів доларів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив очікування, що до 5 квітня вдасться досягти загальних умов угоди щодо зміни власника TikTok. Раніше агентство Reuters повідомило, що переговори під керівництвом Білого дому зосереджені навколо плану, за яким найбільші некитайські інвестори ByteDance збільшать свої частки та придбають американські підрозділи TikTok.

Питання майбутнього для застосунку залишається невизначеним, оскільки ухвалений Конгресом закон вимагає завершення продажу до 19 січня. Верховний суд тимчасово підтримав заборону TikTok, однак після інавгурації Трамп підписав указ, який відтермінував виконання закону до квітня. Президент також заявив, що може продовжити цей термін, якщо для укладення угоди знадобиться більше часу.

Білий дім активно залучений до переговорів, фактично виконуючи роль інвестиційного посередника. Водночас критики, зокрема захисники свободи слова, попереджають, що примусовий продаж TikTok може створити прецедент для обмеження доступу американців до іноземних медіаплатформ, що може суперечити Першій поправці до Конституції США.