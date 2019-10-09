Трамп готовий приєднатися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде потрібно їхнім учасникам
"Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією і Україною, є дуже великим кроком і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я приєднався, я приєднався б, але вчора відбулася дійсно дуже і дуже позитивна подія", - заявив Дональд Трамп у Вашингтоні 9 вересня, інформує "Голос Америки".
Нагадаємо, що 7 вересня Трамп назвав обмін полоненими між Україною і РФ гігантським кроком до миру.
Розширити коло учасників переговорів у "нормандському форматі" за рахунок керівників Великобританії і США запропонував президент України Володимир Зеленський.
Про готовність США приєднатися до "нормандського формату" раніше повідомляв представник Держдепу з питань України Курт Волкер.
Франція запропонувала провести зустріч "нормандської четвірки" найближчими днями в Парижі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків