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Трамп готовий приєднатися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде потрібно їхнім учасникам

Президент США назвав обмін полоненими між Україною і РФ гігантським кроком до миру
Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би долучитися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде необхідно учасникам переговорів.
Трамп готовий приєднатися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде потрібно їхнім учасникам Фото: EPA/UPG

"Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією і Україною, є дуже великим кроком і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я приєднався, я приєднався б, але вчора відбулася дійсно дуже і дуже позитивна подія", - заявив Дональд Трамп у Вашингтоні 9 вересня, інформує "Голос Америки".

Нагадаємо, що 7 вересня Трамп назвав обмін полоненими між Україною і РФ гігантським кроком до миру.

Розширити коло учасників переговорів у "нормандському форматі" за рахунок керівників Великобританії і США запропонував президент України Володимир Зеленський.

Про готовність США приєднатися до "нормандського формату" раніше повідомляв представник Держдепу з питань України Курт Волкер.

Франція запропонувала провести зустріч "нормандської четвірки" найближчими днями в Парижі.

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10 09 2019 10:23
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