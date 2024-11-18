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Трамп хоче оголосити надзвичайний стан та залучити військових для масової депортації мігрантів

18 листопада 2024, 18:10
Трамп хоче оголосити надзвичайний стан та залучити військових для масової депортації мігрантів
Трамп у перший день на посаді президента може розпочати масову депортацію нелегальних мігрантів

Новообраний президент США Дональд Трамп підтримав заклики до плану оголошення надзвичайного стану в США з використанням військових ресурсів для реалізації програм масової депортації.

Про це пише Newsweek.

На своїй сторінці у соцмережі Truth Social новообраний президент відповів на повідомлення про те, що він розглядає цей крок, щоб забезпечити використання військових ресурсів для здійснення депортації іноземців, які незаконно в’їхали до США.
 
Консервативний коментатор Том Фіттон написав у своєму дописі: "У звітах нова адміністрація Трампа готова оголосити надзвичайний стан у країні та використовуватиме військові ресурси, щоб зупинити вторгнення Байдена за допомогою програми масової депортаці".
 
Відповідаючи на слова Фіттона, Трамп написав: "Правда".
 
Фіттон є відомим консервативним активістом і президентом Judicial Watch, громадської групи, яка займається розслідуванням корупції в уряді.
 
Раніше Трамп попередив, що залучить Національну гвардію, а також урядові установи для реалізації запропонованої ним політики депортації. Однак існують питання щодо правових обмежень участі військових у внутрішніх правоохоронних органах.
 
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