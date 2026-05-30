Трамп хоче розмістити свій портрет на купюрі в 250 доларів – WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа понад рік чинить тиск на Бюро гравіювання та друку, вимагаючи підготувати дизайн пам'ятної банкноти номіналом 250 доларів із зображенням чинного глави держави – до 250-річчя Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чотирьох чинних та колишніх співробітників федеральних відомств.

Якщо проєкт буде реалізований, це стане першим випадком за понад 150 років, коли на американській валюті з'явиться портрет живої людини. Проблема в тому, що нинішнє законодавство це прямо забороняє. Крім того, купюра номіналом 250 доларів взагалі не передбачена чинним переліком номіналів.

«Банкнота номіналом 250 доларів не передбачена законом. Міністр фінансів повинен отримати відповідні повноваження від Конгресу», – пояснив колишній директор Бюро гравіювання та друку Ларрі Фелікс.

Саме тому у лютому 2025 року конгресмен-республіканець Джо Вілсон подав відповідний законопроєкт. Документ переданий до Комітету з фінансових послуг Палати представників, але досі не розглядався.

Міністр фінансів Скотт Бессент активно підтримує ідею, апелюючи до прецеденту 1926 року, коли чинний президент Келвін Кулідж з'явився на пам'ятній монеті до 150-річчя США. Казначей Брендон Біч та його радник Майк Браун неодноразово вимагали від співробітників бюро розпочати підготовку прототипів.

Однак фахівці відомства попереджали, що реалізація проєкту технічно та юридично неможлива в стислі терміни. Створення нової банкноти зазвичай займає від шести до восьми років, а іноді й більше – модернізація сучасної 100-доларової купюри тривала понад десять років. За словами співробітників, усі зацікавлені відомства навіть не провели перших консультацій.

Колишня директорка бюро Патриція Солімене, яка відкрито говорила про юридичні та технічні перешкоди, у квітні була несподівано переведена на іншу посаду в Міністерстві фінансів. Новим виконувачем обов'язків директора став Майк Браун – політичний призначенець адміністрації Трампа.

Попри суперечки навколо 250-доларової купюри, за даними The Washington Post, вже зараз друкуються банкноти номіналом 100 доларів із підписом Дональда Трампа, що стане першим подібним випадком в американській історії.