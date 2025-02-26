Трамп хоче запровадити штрафи та в'язницю для мігрантів, які нелегально перебувають у США

У Трампа вважають, що влада повинна знати, хто перебуває в її країні заради безпеки.

Іммігранти, які перебувають у США нелегально та не реєструються у федеральному уряді, можуть отримати значні штрафи, можливе ув'язнення або і те, і інше.

Про це йдеться у директиві, яке видали Міністерство внутрішньої безпеки США, пише Reuters.

"Адміністрація Трампа забезпечить дотримання всіх наших імміграційних законів - ми не будемо обирати, які саме закони ми будемо застосовувати. Ми повинні знати, хто перебуває в нашій країні заради безпеки нашої батьківщини і всіх американців", - зауважив представник міністерства.

Також у Службі громадянства та імміграції США зазначили, всі іммігранти старше 14 років, які не здали відбитки пальців та не були зареєстровані при подачі заяви на отримання американської візи, а також залишаються в США впродовж 30 днів або довше, повинні зареєструватися та здати відбитки пальців.