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Трамп хоче запровадити штрафи та в'язницю для мігрантів, які нелегально перебувають у США

26 лютого 2025, 11:29
Трамп хоче запровадити штрафи та в'язницю для мігрантів, які нелегально перебувають у США
У Трампа вважають, що влада повинна знати, хто перебуває в її країні заради безпеки.
Іммігранти, які перебувають у США нелегально та не реєструються у федеральному уряді, можуть отримати значні штрафи, можливе ув'язнення або і те, і інше.
 
Про це йдеться у директиві, яке видали Міністерство внутрішньої безпеки США, пише Reuters.  
 
"Адміністрація Трампа забезпечить дотримання всіх наших імміграційних законів - ми не будемо обирати, які саме закони ми будемо застосовувати. Ми повинні знати, хто перебуває в нашій країні заради безпеки нашої батьківщини і всіх американців", - зауважив представник міністерства.
 
Також у Службі громадянства та імміграції США зазначили, всі іммігранти старше 14 років, які не здали відбитки пальців та не були зареєстровані при подачі заяви на отримання американської візи, а також залишаються в США впродовж 30 днів або довше, повинні зареєструватися та здати відбитки пальців.
 
"Після того, як іммігрант зареєструвався і здав відбитки пальців, Департамент внутрішньої безпеки видасть свідоцтво про реєстрацію, яке повинні постійно мати при собі іммігранти старше 18 років", - додали на сайті відомства.
 
У Reuters нагадали, що після повернення на посаду президента Дональд Трамп заявив, що нелегальна імміграція на мексиканському кордоні є надзвичайною ситуацією національного масштабу і доручив міністерству забезпечити реєстрацію іммігрантів у федеральному уряді.

 

Дональд Трампмігрантивійна в Україніросія окупанти

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