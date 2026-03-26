Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп хоче завершити війну з Іраном за кілька тижнів, але простого сценарію немає –WSJ

26 березня 2026, 08:31
Трамп хоче завершити війну з Іраном за кілька тижнів, але простого сценарію немає –WSJ
Трамп вважає, що війна наближається до завершальної стадії, і орієнтується на раніше озвучений ним термін у 4–6 тижнів.

Президент США Дональд Трамп заявив своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни з Іраном і розраховує завершити конфлікт упродовж кількох тижнів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації.

За їхніми словами, Трамп вважає, що війна наближається до завершальної стадії, і орієнтується на раніше озвучений ним термін у 4–6 тижнів. У Білому домі навіть розглядали можливість проведення саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у травні, розраховуючи на завершення бойових дій до того часу.

Втім, як зазначає видання, наразі США не мають простого сценарію завершення війни, а переговори з Іраном перебувають на початковому етапі.

За інформацією джерел, позиція Трампа залишається нестабільною: він коливається між дипломатичним врегулюванням і посиленням військового тиску. Частина його оточення закликає діяти жорсткіше, зокрема розглядаючи навіть зміну режиму в Ірані.

Водночас сам Трамп дав зрозуміти, що відкритий до переговорів. Посередники на Близькому Сході вже обмінялися початковими пропозиціями між Тегераном і Вашингтоном, а американська сторона заявляє про готовність до подальших контактів.

Однак паралельно США нарощують військову присутність у регіоні. Пентагон перекидає додаткові сили, щоб надати президенту ширший вибір дій, включно з можливими точковими ударами або операціями на території Ірану.

За словами представників адміністрації, Трамп також розглядав ідею доступу США до частини іранської нафти в рамках потенційної мирної угоди, хоча конкретних планів поки немає.

Окремо президент США заявив, що Іран нібито готовий до угоди, але боїться публічно це визнати.

"Вони дуже хочуть укласти угоду, але бояться про це говорити, бо побоюються, що їх уб’ють власні люди. Вони також бояться, що їх уб’ємо ми", — сказав Трамп під час виступу у Вашингтоні.

Попри заяви про прагнення до миру, американський лідер не виключає силового сценарію. Водночас він побоюється зростання втрат серед американських військових: за даними джерел, близько 3000 військових уже поранені, ще 13 загинули.

Аналітики зазначають, що США та Іран залишаються далекими від укладення угоди. Тегеран поки відкидає прямі переговори з Вашингтоном, а без домовленостей конфлікт може призвести до подальшої дестабілізації світового енергетичного ринку, зокрема через ризики для Ормузької протоки.

У разі затягування війни Ізраїль може продовжити військові операції самостійно, а країни Перської затоки — вдатися до нових кроків у відповідь на атаки.

СШАІранДональд Трамп

Останні матеріали

США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється