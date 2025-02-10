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ПОЛІТИКА

Трамп хоче зберегти контроль над українськими корисними копалинами для боротьби з Китаєм – The Telegraph

10 лютого 2025, 09:29
Трамп хоче зберегти контроль над українськими корисними копалинами для боротьби з Китаєм – The Telegraph
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Україна має деякі поклади понад 20 рідкоземельних елементів.

Українські корисні копалини, особливо деякі рідкісні елементи, потрібні США у глобальному протистоянні з Китаєм, саме тому Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб Київ зберіг контроль над покладами, яким загрожує російська окупація.

Про це пише The Telegraph.

Україна має деякі поклади понад 20 рідкоземельних елементів, у тому числі церію та лантану, які є життєво важливими для низки сучасних технологічних галузей, як от виробництво телевізорів із плоским екраном чи енергоефективних лампочок.

Але значно важливішими є значні запаси титану, необхідного для аерокосмічної та оборонної промисловості, і літію, який є основою для акумуляторів в сучасній електроніці та електромобілях. І обидва ці метали спокушають Трампа, пише The Telegraph. Власне, з цієї ж причини новий президент США заявив про бажання "отримати" багату мінералами Гренландію. 

Разом з тим, як кажуть експерти, мінеральні багатства України ніколи не були основним мотивом длявладіміра путіна, коли він зважувався на агресію. 

"Я сумніваюся, що владімір путін сидів і думав: "В України є всі ці ресурси, я збираюся їх забрати" — це нісенітниця", — сказав виданню експерт з питань енергетичної безпеки в британському аналітичному центрі RUSI Ден Маркс.

Він зауважує, що захоплення цих ресурсів могло бути стратегічним бонусом для путіна, але росія і так володіє величезними власними запасами корисних копалин і досі не змогла ефективно використати ресурси на вже окупованій українській території.

Відтак, якщо ресурси України не дуже то й потрібні росії, для Трампа вони навпаки є важливими у контексті його планів геополітичного стримування Китаю. Адже зараз Пекін контролює близько 90% переробки рідкоземельних елементів у світі та лідирує в переробці інших найважливіших мінералів, зокрема літію, кобальту та графіту.

Натомість Україна до російського вторгнення була провідним виробником графіту в світі. Цей ключовий мінерал використовується в акумуляторах електромобілів і у виробництві сталі. Якщо Трамп виконає плани запровадити вищі мита на графітові аноди з Китаю, Україна може стати ключовим постачальником як для Європи, так і для Америки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

корисні копалиниКитайвійнаДональд Трамп

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